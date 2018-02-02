Тюменская область стала лидером по качеству внедрения комплекса ГТО

csp72.ru

Тюменская область признана лидером по качеству внедрения комплекса ГТО за 2014-2017 год. Таковы итоги рейтинга "Готов к труду и обороне".

Об этом стало известно на заседании координационной комиссии Минспорта России по введению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", которое состоялось в Москве 30 января.

На второй позиции – Белгородская область, далее – Липецкая и Псковская области, Краснодарский край.

Рейтинг сформирован по семи установленным показателям в процентном соотношении от численности населения в регионах в возрасте от 6 лет и старше.

"Высокие показатели, которых добилась Тюменская область, – это, прежде всего, результат слаженной работы всех учреждений и ведомств, задействованных во внедрении комплекса ГТО на территории нашего региона, – рассказала руководитель центра тестирования ГТО Тюменского области Оксана Заморова. – Немаловажную роль сыграла и пошаговая инструкция, разработанная областным департаментом по спорту, по выполнению каждого из этапов федерального и регионального планов внедрения комплекса ГТО и неукоснительный контроль за ее исполнением".

Она отметила, что большое значение имеет вовлеченность в данный процесс жителей региона. Желающих выполнить нормативы комплекса ГТО и получить знак отличия много, и с каждым годом их становится все больше. Это стало неким трендом. Немаловажны и такие факторы, как: информированность населения, популяризация здорового образа жизни, создание условий для подготовки и непосредственно выполнения испытаний. В Тюменской области действует 34 центра тестирования ГТО, из них восемь – в Тюмени.

В электронной базе данных ВФСК "Готов к труду и обороне" зарегистрировано более 129 тыс. человек, проживающих на территории Тюменской области. За 2017 год к выполнению нормативов комплекса ГТО приступили 50 тыс. 895 жителей региона, из них 21 тыс. 312 человек (41,9%) выполнили нормативы на знаки отличия, сообщает пресс-служба ЦСП72.