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Леопард Валера устроил пир для соседей по лесу

14:05 02 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Леопард Валера накормил соседей по лесу своей добычей/фото национального парка "Земля леопарда"

Интересные видеокадры получили ученые национального парка "Земли леопарда", проверив камеру, установленную у вершины одной из гор. Впервые за историю фотомониторинга на всего одной фотоловушке отметились на видео сразу семь видов диких животных, часть из которых, возможно, привлекла сюда трапеза леопарда по кличке Валера.

Одну смотровую площадку поочередно посетили семейство амурских тигров, стадо пятнистых оленей, беркут, черный гриф, две индийские куницы – харзы, стая ворон, а также дальневосточный леопард. Хотя сама добыча в кадр не попадает, специалисты предполагают, что останки пойманного зверя Валера оставил неподалеку от съемочной площадки. Этим можно объяснить активный интерес к этому месту других животных. Утром сюда прилетает падальщик-гриф, несколько часов выклевывающий что-то среди камней. Затем камера фиксирует ворон, харзу и самого большого в мире орла – беркута.

"Запечатлеть такое количество животных за один раз – большая редкость, – рассказал инженер-исследователь ФГБУ "Земля леопарда" Виктор Сторожук. – Нам удалось найти хорошую меточную точку, где звери постоянно оставляют свои следы. А качество записи позволяет даже услышать дыхание тигра, увидеть испускаемый им пар. Это особая площадка. Отсюда хорошо просматривается долина, что удобно для хищников. К тому же южный склон горы, у которого установлена фотоловушка, хорошо прогревается, здесь не много снега и тепло. Под самой площадкой расположена небольшая пещера, хорошее место для логова".

Отметим, что дальневосточный леопард Валера был назван членами хоккейного клуба "Адмирал" в честь известного советского хоккеиста Валерия Харламова, сообщает пресс-служба национального парка Земля леопарда.

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Теги: окружающий мир

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