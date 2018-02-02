"Доктор с вами": почти пятьсот тюменцев проверились на онкопатологию

фото ИА "Тюменская линия"

Около 470 человек стали участниками акции "Доктор с вами", которая проходила во всех поликлиниках Тюмени 27 января. В этот раз она была посвящена ранней диагностике онкозаболеваний.

Из общего количества осмотренных 67 были взяты под диспансерное наблюдение. По данным статистики, 27% пациентов – это впервые обратившиеся, которые не были в поликлинике год и более.

Всем желающим врачи провели осмотр кожных покровов, слизистых, лимфоузлов, взяли мазок на онкоцитологию (для женщин), кровь на ПСА (для мужчин старше 40 лет), при наличии показаний пациентов направляли на маммографию и флюорографию. По итогам обследования все смогли получить консультацию врача-онколога.

Отметим, в рамках профилактических мероприятий из серии "Доктор с вами" тюменцы имеют возможность также пройти диспансеризацию, а значит получить более полную информацию о состоянии своего здоровья, сообщает департамент здравоохранения Тюмени.