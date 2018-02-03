Областным депутатам расскажут об экономическом развитии Тюменского района

День Тюменского района пройдет в областной думе. Фото: duma72.ru

День Тюменского района пройдет в региональном парламенте в феврале. Мероприятие приурочено к празднованию 95-летнего юбилея муниципалитета.

В соответствии с предварительными программами в день представления достижений района в областной думе глава муниципалитета Светлана Иванова расскажет о социально-экономическом развитии Тюменского района.

Своими успехами поделятся наиболее крупные организации и предприятия, ведущие активную инвестиционную деятельность. Особое внимание зрителей и гостей праздника достанется в этот день предприятиям и организациям района, празднующим юбилейные даты в январе-феврале 2018 года.

Александр Крупин, избранный в областную думу от жителей Тюменского района отметил, что дни Тюменского района в региональном парламенте послужат укреплению связующих традиций и взаимообогащению духовной жизни города и села, пишет "Мегатюмень".