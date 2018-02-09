Более двухсот медицинских туристов посетило Тюмень в 2017 году

Фото ИА "Тюменская линия"

Больше 200 медицинских туристов посетили лечебные учреждения медицинского города в Тюмени в 2017 году. Практически все гости являлись гражданами стран ближнего зарубежья.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал главный врач ГАУЗ ТО "МКМЦ "Медицинский город" Андрей Кудряков. По его словам, пациенты приезжали из Казахстана, Армении, Киргизии и Таджикистана.

Он также отметил, что развивать медицинский туризм важно не только для того, чтобы привлекать дополнительных пациентов.

"Это стимулирует нас к развитию так называемой сервисности. Для того, чтобы к нам ехали, мы должны качественно оказывать медицинскую помощь и, если так можно сказать, гостиничные услуги для пребывания пациентов. Эти вещи для нас в последнее время очень важны. Если мы не будем ни того, ни другого предоставлять, то вряд ли к нам поедут", - подчеркнул он.

Недавно открывшийся дистанционный Центр лучевой диагностики, по словам Андрея Кудрякова, также позволит улучшить показатели по привлечению туристов.

"Медицинский город — это не одно лечебное учреждение, а несколько. Все они работают в тесной связке и друг друга дополняют. Мы не являемся конкурентами и взаимно усиливаем мощности друг друга. Самая главная и основная задача для нас — развитие сотрудничества и, конечно же, развитие медицинских технологий, которые позволят излечивать самые сложные онкологические, кардиологические или заболевания головного мозга", - подытожил он.

Владислав Соколов