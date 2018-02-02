Банк России открыл центр противодействия финансовым мошенникам

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Центр компетенции по противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке Банк России открыл в Краснодаре 2 февраля. В нем будет аккумулироваться информация о нелегальной деятельности на финансовом рынке, поступающая из всех регионов страны.

Как сообщает пресс-служба Банка России, ключевая задача центра – разработка методологии по выявлению и пресечению подобных практик на основе анализа полученных данных. Использовать единую базу данных и методологию смогут все структурные подразделения Банка России, работающие по указанному направлению. Такой подход позволит отслеживать миграцию мошеннических схем и купировать их распространение на ранних стадиях, выявлять организаторов подобных компаний, способствовать выстраиванию более эффективного взаимодействия с правоохранительными органами и общественностью.

"Мы заинтересованы в качественном росте российского финансового рынка и должны уберечь конкурентную среду от искажения. Однако если нелегального бизнеса много, он вытесняет легальный. Причем это одноразовый бизнес, построенный на обмане потребителя. А благосостояние граждан является конечной целью нашей экономической политики", - отметил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

Противодействие мошенническим схемам – финансовым пирамидам, черным кредиторам, лжестраховщикам, нелегальным форекс-дилерам и другим компаниям, оказывающим лицензируемые финансовые услуги без соответствующего разрешения, – одно из приоритетных направлений Банка России. Деятельность таких организаций нарушает права потребителей, повышает стоимость услуг легального финансового сектора и заранее ставит добросовестных участников рынка в неравные конкурентные условия.

При этом регулятор действует на упреждение и разворачивает более активную работу в регионах. Во всех главных управлениях Банка России создаются отделы по противодействию нелегальной деятельности.