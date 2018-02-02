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Тысяча человек каждый день: Урал активно переходит на 4G

16:05 02 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
МегаФон

На одного 4G-пользователя становится больше каждую минуту на Урале. Такую скорость освоения новых технологий вывели эксперты "МегаФона" по итогам прошлого года. За это время почти полмиллиона клиентов оператора включили значок 4G в смартфонах и планшетах.

В 2017 году люди ежемесячно покупали в салонах связи почти на 1 тыс. устройств больше, чем годом ранее. Два из трех реализованных гаджетов поддерживают передачу данных в сети четвертого поколения.

Самым горячим месяцем для консультантов "МегаФона" стал декабрь, который лидирует по числу покупок. Суббота, 30 декабря, побила рекорды продаж – за смартфонами в этот день пришли в 4,5 раза больше человек.

"Любовь к смартфонам растет. В январе мы уже продали на 6% больше устройств. Пьедестал самых востребованных гаджетов заняла продукция Samsung с поддержкой LTE. Современное оборудование стало доступнее, покрытие нашей сети шире, а Интернет еще быстрее", – отмечает директор "МегаФон Ритейл" на Урале Алексей Быков.

Высокая скорость передачи данных подтверждена замерами пользователей в приложении Speedtest. По результатам анализа более 7 млн 500тыс. тестов через сети всех операторов с 1 млн 500 тыс. LTE-устройств, "МегаФон" стал лидером по скорости мобильного Интернета.

Топ смартфонов года:

·         Samsung G532F Galaxy J2 Prime LTE

·         Samsung J120F Galaxy J1 2016 LTE

·         Samsung J320F Galaxy J3 2016 LTE

·         Apple iPhone SE

·         Vertex Impress

Топ планшетов года:

·         Irbis TZ55

·         Oysters T72HMs

·         Prestigio PMT3318

·         Samsung Galaxy Tab A 7.0

·         Prestigio PMT3618

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Теги: МегаФон

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