Тысяча человек каждый день: Урал активно переходит на 4G
МегаФон
На одного 4G-пользователя становится больше каждую минуту на Урале. Такую скорость освоения новых технологий вывели эксперты "МегаФона" по итогам прошлого года. За это время почти полмиллиона клиентов оператора включили значок 4G в смартфонах и планшетах.
В 2017 году люди ежемесячно покупали в салонах связи почти на 1 тыс. устройств больше, чем годом ранее. Два из трех реализованных гаджетов поддерживают передачу данных в сети четвертого поколения.
Самым горячим месяцем для консультантов "МегаФона" стал декабрь, который лидирует по числу покупок. Суббота, 30 декабря, побила рекорды продаж – за смартфонами в этот день пришли в 4,5 раза больше человек.
"Любовь к смартфонам растет. В январе мы уже продали на 6% больше устройств. Пьедестал самых востребованных гаджетов заняла продукция Samsung с поддержкой LTE. Современное оборудование стало доступнее, покрытие нашей сети шире, а Интернет еще быстрее", – отмечает директор "МегаФон Ритейл" на Урале Алексей Быков.
Высокая скорость передачи данных подтверждена замерами пользователей в приложении Speedtest. По результатам анализа более 7 млн 500тыс. тестов через сети всех операторов с 1 млн 500 тыс. LTE-устройств, "МегаФон" стал лидером по скорости мобильного Интернета.
Топ смартфонов года:
· Samsung G532F Galaxy J2 Prime LTE
· Samsung J120F Galaxy J1 2016 LTE
· Samsung J320F Galaxy J3 2016 LTE
· Apple iPhone SE
· Vertex Impress
Топ планшетов года:
· Irbis TZ55
· Oysters T72HMs
· Prestigio PMT3318
· Samsung Galaxy Tab A 7.0
· Prestigio PMT3618
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