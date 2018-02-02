В Югре увеличена грузоподъемность ледовых переправ

фото МЧС по ХМАО -Югре

30 тонн составляет грузоподъемность межмуниципальных ледовых переправ в Ханты-Мансийском округе. На всех переправах проведены контрольные проверки.

Толщина льда позволяет безопасно передвигаться транспорту, не превышающему указанную грузоподъемность. Всего на территории региона официально разрешена эксплуатация 87 ледовых переправ, 54 из них – межмуниципального значения.

Государственные инспекторы по маломерным судам настоятельно рекомендуют соблюдать требования информационных знаков, установленных перед переправами и правила безопасности, сообщает пресс-служба МЧС по ХМАО-Югре.