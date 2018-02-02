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Театр "Ангажемент" обещает интересные выходные дни

14:27 02 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Театр "Ангажемент" порадует тюменцев спектаклями/фото ИА "Тюменская линия"

Спектакль "Умная собачка Соня" начнется в молодежном  театре "Ангажемент" (ул. Олимпийская, 8а) 3 февраля в 11 часов. В сюжете постановки история забавной и умной собачки Сони со странностями взрослой жизни.

Сказка предков "Иван-Царевич и Серый Волк" начнется в 12 часов. Спектакль по юмористическим рассказам Аркадия Аверченко, где действуют полукарикатурные персонажи, ситуации доведены до абсурда, а финал абсолютно непредсказуем начнется в 18 часов. Спектакль "Бармалей" - сказочная история по одноименному произведению Корнея Чуковского  пройдет в "Ангажементе" 4 февраля в 11 часов. спектакль "Вечера на Хуторе близ Диканьки" начнется в 14 часов.

Активные семьи Тюмени соберутся в уютной аудитории Дома культуры и творчества "Торфяник" (ул. Малышева, 26) 4 февраля в 11 часов. После зарядки для ума участники перейдут к практической части мероприятия и покажут свою ловкость, силу, меткость и многое другое. 

Юных писателей ждут на очередное заседание в авторской студии "Верешок" в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) в 12 часов. Час литературных открытий "Вся наша жизнь – театр!" познакомит ребят с жанрами драматических произведений и их особенностями, с историей появления первых театров. Ребята попробуют себя в роли актеров, инсценируя один из детских юмористических рассказов, сообщает пресс-служба департамента культуры администрации Тюмени. 

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Теги: Ангажемент , библиотеки , культура

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