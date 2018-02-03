Юных биологов приглашают на олимпиаду "Менделеев"

фото: ГАУ Северного Зауралья

Продолжается прием заявок на участие в олимпиаде "Менделеев" по биологии. Ежегодная общероссийская олимпиада проводится для учеников 9-11 классов, сообщается на сайте Государственного аграрного университета Северного Зауралья.

Заявки на участие принимаются до 9 февраля 2018 года. Первый, заочный тур олимпиады пройдет с 12 по 19 февраля. Его результаты будут опубликованы на сайте университета 5 марта. Второй тур состоится 17 марта.

Более подробную информацию о подаче заявления и его оформлении можно узнать по телефону + 7 (3452) 29-02-29.