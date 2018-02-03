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Эрмитажный кот Ахилл может стать оракулом ЧМ-2018

16:38 02 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото Государственного Эрмитажа

Эрмитажный кот Ахилл, который был оракулом Кубка конфедераций, может продолжить карьеру в качестве предсказателя результатов матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщили в пресс-службе музея.

Ветеринарный врач котов Государственного Эрмитажа Анна Кондратьева отметила, что в ближайшее время Ахиллу предстоит пройти диспансеризацию вместе с другими котами музея. "Ахилл сейчас в музее, пройдет ежегодное медицинское обследование и готовится продолжить свою карьеру предсказателя", — рассказала она.  Осмотр котов является плановым и не связан с возможным назначением Ахилла оракулом ЧМ-2018, добавила Кондратьева.

Среди всех котов, обитающих в Эрмитаже, Ахилл наиболее стрессоустойчивый и человеко-ориентированный кот. Это белоснежный кот, живущий в Зимнем дворце с рождения. Ахилл имеет врожденную глухоту, возможно, поэтому у него обострены интуиция, любознательность и человеколюбие. Специалисты отмечали, что кот Ахилл выбран оракулом благодаря его способностям к анализу, странному, необычному поведению, предполагающему, что он может что-либо угадать. 

Добавим, эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр I поселил в Зимнем дворце привезенного из Голландии кота. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". Екатерина Великая — основательница Эрмитажа — придала кошкам статус охранников картинных галерей. Традиция держать котов в картинных галереях для защиты от грызунов была нарушена лишь однажды — в дни блокады Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны счет животных пошел на десятки, а в музее была организована специальная служба по уходу за необычными сотрудниками. В настоящее время в музейных подвалах проживают около 50 котов и кошек. 

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Теги: чемпионат мира по футболу , Эрмитаж

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