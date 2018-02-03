В Тюменской области назвали лучших знатоков информатики

фото ИА "Тюменская линия"

Максим Хабаров из областной физико-математической школы показал лучшие знания среди 9 классов Тюменской области в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по информатике.

Как сообщает департамент образования и науки Тюменской области, в параллели одиннадцатых классов абсолютным победителем стал учащийся гимназии Тюменского государственного университета Вячеслав Астраханцев. Ребят ждал пробный тур, в котором прошло знакомство с программой. Затем два дня юные программисты соревновались в решении задач.

Как отметила член общественного совета при департаменте образования и науки Тюменской области Ольга Ройтблат, олимпиада по информатике способствует отбору учеников, наиболее образованных, смекалистых, изобретательных, нетривиально, правильно и логически мыслящих и обладающих высоким уровнем алгоритмического, системного мышления, умеющих находить оптимальные и верные решения.