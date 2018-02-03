В Тюменской области создали портрет добровольца

Портрет добровольца создали в тюменской области/фото ДТиС "Пионер"

527 человек приняли участие в опросе "Портрет добровольца Тюменской области", который провел координационный центр развития добровольческого движения Тюменской области.

Добровольцы в Тюмени чаще занимаются вожатской и творческой деятельностью, в то время как добровольцы из Юргинского и Уватского районов предпочитают заниматься саморазвитием и спортом. В свою очередь Ишим и Омутинский район выбирают прикладные мастер-классы и вожатскую деятельность.

Говоря об интересах в направлениях добровольческой деятельности, можно сделать вывод, что волонтерам Ишима и Ишимского района больше всего интересно спортивное и социальное волонтерство, а добровольцы Тюмени и Голышмановского района выбирают событийное, патриотическое и социальное. Что касается мотивационных предпочтений: почти 72% получают удовольствие, когда помогают другим. Для добровольцев Ишима и Ялуторовска – это способ самореализации. Волонтеры из Уватского и Голышмановского района чаще занимаются добровольческой деятельностью для обмена опытом, приобретения новых знаний и навыков.

Большинство опрошенных добровольцев (49,6%) не задумываются о регулярности, участвуют в добровольчестве по мере возможности, при этом 31,9% респондентов готовы каждый день уделять время добрым делам, сообщает пресс-служба ДТиС "Пионер".