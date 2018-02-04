Алексей Ягудин представит фильм "Лед" в Тюмени

Олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта России, фигурист Алексей Ягудин презентует фильм "Лед" в тюменском кинотеатре "Атмос синема" 7 февраля. В 20 часов 30 минут здесь начнется автограф-сессия спортсмена, а в 21 час 30 минут - презентация фильма.

О фильме:

С самого детства Надя верила в чудеса. Она представляла себе, как выходит на лёд под овации публики и танцует свой самый красивый танец. И вот, благодаря вере и упорству, Надя становится знаменитой фигуристкой. Но когда ее мечты о громких победах, красивой жизни и прекрасном принце уже, кажется, готовы исполниться, судьба преподносит ей настоящее испытание. И чтобы его пройти, нужно будет снова, как в детстве, поверить в мечту. Ведь, может быть, победа не всегда должна быть громкой, а прекрасный принц не обязательно передвигается на белом коне?

Желающих попасть на автограф-сессию просят зарегистрироваться: https://www.instagram.com/atmoscinema

Билет на премьерный показ фильма в уникальном формате Dolby Atmos можно выиграть в официальном сообществе в ВК "Атмос Синема": https://vk.com/atmos.cinema

В Тюмени так же 7 и 8 февраля пройдут мастер-классы с заслуженным мастером спорта по фигурному катанию Алексеем Ягудиным в рамках проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Легенды спорта-детям".