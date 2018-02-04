В столичных аэропортах задержаны или отменены почти все рейсы

фото ИА "Тюменская линия"

В московских аэропортах задержано и отменено почти 80 рейсов утром 4 февраля. Об свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Расписания".

Так, в Шереметьево задерживается 58 рейсов, во Внуково - 2, в Домодедово 3 и еще 15 отменены. Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" 4 февраля отменит 21 рейс, следующий из Шереметьево и в него. Накануне из-за непогоды в Москве было отменено и задержано 60 рейсов. Снегопад, прошедший в столице в субботу, стал самым сильным в истории метеонаблюдений.

Активный циклон, названный немецкими метеорологами "Кари", оправдывает свои ожидания. Он принес в Москву сильные осадки в виде снега и мокрого снега. Мокрый снег активно налипает на провода и ветви деревьев, местами ломая их. Существенно затруднено движение автотранспорта и работа аэропортов московского аэроузла.

За последние 12 часов в Клину и Дмитрове выпало 11 мм осадков, в Немчиновке, Люберцах и Шереметьево – 12 мм, в Дмитрове 13 мм, в Михнево и на ВДНХ - 14 мм, в Тушино, Наро-Фоминске, Ново-Иерусалие и на Балчуге -16 мм, 18 мм осадков выпало в Можайске, 19 мм – во Внуково и 21 в Долгопрудном. Таким образом, этот снегопад принес самое большое количество осадков, когда-либо выпадавших в Москве 3 февраля.

В течение ближайшее ночи и днем в воскресенье снегопады продолжатся, сообщает агентство "Фобос".