Сова заслонила собой финских нарушителей ПДД от камеры на дороге

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Обычная сова выступила невольным заступником финских водителей-правонарушителей. Ночная птица уселась перед видеокамерой, контролирующей въезд в Тампере, и почти полностью закрыла собой обзор.

Номера всех проезжавших в этот момент по трассе машин оказались скрыты, что привело в восторг интернет-пользователей. Иностранные комментаторы сразу же вспомнили Хедвиг из "Гарри Поттера", а россияне выразили пернатому покровителю автомобилистов "респект и уважуху", сообщает РИА Новости.