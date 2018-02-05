Ученые: растет популярность каучсерфинга

фото https://www.couchsurfing.com/

Каучсерфинг стал необходимым элементом новой глобальной системы обмена гостеприимством, который позволяет социализировать людей практически в любом месте планеты. И популярность его только растет. К такому выводу пришли ученые ТюмГУ, исследовав сравнительно новую для России и мало изученную туристическую практику каучсерфинга.

Суть этой практики состоит в том, что участники социальной сети Couchsurfing.com, путешествуя по миру, могут на безденежной основе останавливаться у других участников, а также принимать их к себе в гости. Этим движением по всему миру охвачено более 14 млн человек, среди них свыше 620 тыс. россиян, около 5 тыс. человек – жители Тюмени. Ежегодно Тюмень посещают около 600 каучсерферов, большая их часть – из других стран.

Как рассказала профессор кафедры общей и экономической социологии ТюмГУ Мария Акулич, одним из главных мотивов участия в практиках каучсерфинга является получение аутентичного опыта. Гость включается в пространство наравне с местными жителями, без придания ему особенного статуса, что позволяет максимально погрузиться в новую культуру и узнать ее. Оказанное гостеприимство должно быть оплачено нематериальными благами (коммуникация, внимание, межкультурный обмен). Чем больше информации предоставит о себе участник, тем выше вероятность того, что его взаимодействие в рамках сообщества состоится.

Основными мотивами участия в практиках каучсерфинга являются стремление к сопричастности, изучение иностранного языка, желание помочь. Однако среди российских путешественников главным мотивом остается экономия средств. По оценкам специалистов, основную аудиторию сообщества каучсерферов составляют люди в возрасте от 18 до 35 лет с высшим образованием, принадлежащие преимущественно к среднему классу, как правило, не состоящие в браке, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.