В Тюмени обсудили возможности помощи больным с деменцией

В Тюмени обсудили возможности помощи больным с деменцией/Фото: фонда «Старшее поколение»

Организацию совместной работы по оказанию помощи гражданам с деменцией и их семьям обсудили представители департамента социального развития Тюменской области, руководители и специалисты Тюменского регионального благотворительного фонда "Старшее поколение, Областного геронтологического центра, Областной клинической психиатрической больницы, общественных организаций и НКО.

Участники обсудили возможности реализации технологии "Сопровождаемое проживание", проведения "Школ для пациентов и их родственников", создания групп поддержки и самопомощи.

В ходе встречи были намечены основные планы и этапы дальнейшей работы, предусмотренные достигнутым двухсторонним соглашением о совместной деятельности, главной целью которого является создание в Тюменской области условий по оказанию комплексной информационно-сервисной помощи пожилым людям с деменцией и их родственникам, консолидация усилий в области раннего выявления деменции, компетентной социально-медицинской помощи людям, страдающим данным заболеванием.

Напомним, любой житель Тюмени, обратившийся к специалистам центра дневного пребывания, сможет абсолютно бесплатно получить консультацию и помочь близким.

Предоставление услуг осуществляется на основе адресного подхода и составления индивидуальной программы социализации, где предусмотрены: двухразовое горячее сбалансированное питание; занятия адаптивной физкультурой; досуговые мероприятия; контроль приема лекарств; арт-терапия, сенсорная комната; гигиенический уход; консультации и информирование; психологическое сопровождение родственников, ухаживающих за людьми, страдающими деменцией.

Проект реализует Тюменский региональный благотворительный фонд "Старшее поколение" с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Подробная информация и запись по тел. (3452) 64-66-16.