День памяти декабриста Краснокутского состоялся в Тобольске

Фото: администрация Тобольска

День памяти декабриста Семена Краснокутского в рамках акции "Благодарные потомки" состоялся в Тобольске.

Память участника войны 1812 года, бывшего обер-прокурора российского сената и члена Южного декабристского общества почтили студенты рыбопромышленного техникума и медицинского колледжа.

Молодежь собралась на могиле декабриста на Завальном кладбище. Ребятам рассказали о двух последних годах жизни Семена Краснокутского, которые он, прикованный к постели, провел в Тобольске.

Он явил пример несгибаемости, не утратил живости ума и интереса к вопросам общественно-политической жизни, умел быть полезным.