Определены банки, которые могут кредитовать малый и средний бизнес под низкий процент

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Минэкономразвития определило список банков-участников программы льготного кредитования малых и средних предпринимателей под 6,5%, а также денежные лимиты по программе.

Получить льготный кредит предприниматели могут в 15 банках: банк ВТБ, Сбербанк, "Россельхозбанк", "Банк Акцепт", "Альфа-банк", КБ "Ассоциация", банк "Левобережный", "Банк Интеза", "Запсибкомбанк", МСП Банк, СКБ Приморья "Примсоцбанк", "РосЕвроБанк", "Банк "Санкт-Петербург", РНКБ Банк, ТКБ Банк. Им будут предоставлены субсидии из федерального бюджета на возмещение недополученных доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке.

"Мы видели, как востребована бизнесом была в прошлом году программа льготного кредитования. В этом году она стала еще более привлекательной – конечная ставка не превышает 6,5 процентов. Сроки льготного кредитования – 10 лет на инвестиционные цели и 3 года – на оборотные. В течение февраля первые предприниматели уже смогут получить кредиты на этих условиях", - рассказал министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Кредиты будут выдаваться на проекты в приоритетных отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, строительстве, транспорте и связи, туристической деятельности, здравоохранении и утилизации отходов, а также в сфере общественного питания и бытовых услуг.

Предприниматели, которые реализуют проекты в моногородах и регионах Дальневосточного федерального округа, могут принять участие в программе на особых условиях, сообщает пресс-служба министерства экономического развития РФ.