Тюмень станет центром притяжения русской народной культуры

Фото: группа "Славянский базар-2018" vk.com

Фестиваль "Славянский базар-2018" пройдет в Тюмени 24 и 25 марта. Ежегодное культурное мероприятие, ставшее в 2016 году бронзовым призером форума социальных проектов региона, в 2018 году впервые пройдет при поддержке фонда президентских грантов. Организует его автономная некоммерческая организация в сфере культуры, просвещения, социальных технологий "Академия семейного благополучия".

О том, как идет подготовка к мероприятию, чем живут его инициаторы и организаторы и что ждет гостей "Славянского базара" в 2018 году обозревателю информационного агентства "Тюменская линия" рассказала руководитель "Академии семейного благополучия", председатель комитета по семье и детству общественного совета Тюмени, многодетная мама и бабушка Марина Заватская.

Фото: группа "Славянский базар-2018" vk.com

- Расскажите об "Академии семейного благополучия" - как появилась, чем занимается и на кого ориентирована организация.

- "Академия семейного благополучия" существует уже три года. Она образована в 2015 году и одной из главных своих задач ставит сохранение благополучия семьи на всех этапах ее развития. Во главу угла мы ставим все, что касается семьи, детей и отношений.

Мы привыкли, что работать надо с неблагополучными семьями. Но зачем ждать, пока благополучные станут неблагополучными, чтобы с ними начать работать. В любой благополучной семье тоже бывают периоды, когда ей нужна помощь, поддержка, подсказка. То есть идея отсюда была, мы шли к этому давно, формулировали для себя. Отсюда и пришло название.

Семейная жизнь – она большая, разнообразная и непредсказуемая. По мере возможности мы помогаем какие-то вопросы семьям решать. Иногда приходят за советом по отношениям, иногда за советом, как принять неожиданную беременность. Мы консультируем, проводим занятия, мероприятия, включаемся в городские программы, в прошлом году Масленицу проводили и на день города включались. Наше направление – культура, семья, здоровый образ жизни.

- Как вы вышли на тему славянской культуры, почему она стала основополагающей в вашей работе?

- Через семью мы и вышли на народную тему. Потому что когда начали искать методики, способы правильной человеческой настройки для парней и девушек, для взрослых мужчин и женщин, для семейных пар, оказалось, что в наиболее внятной форме это все заложено в русской народной традиционной культуре. Хоть оно и было разрушено в XX веке, ничего равного по значимости современная психология пока не создала и поэтому мы стали много внимания уделять традиционной культуре, потому что там все легко - в играх и праздниках. То есть ты вроде не специально идешь на праздник, но за счет проигрывания, проживания определенных ситуаций, обрядов, которые на каждом празднике не случайны, идут определенные человеческие настройки, которые помогают измениться, настроиться, что-то понять.

За основу мы взяли славянскую годичную программу – солнечный круг славянских праздников, потому что это объединяющая тема в любой культуре. Праздники равноденствия, солнцестояния отмечают во всех базовых традиционных культурах. Люди издавна за этим научились наблюдать, делать выводы и проживать эти периоды, сонастройки с солнечным циклом на праздниках.

- Если говорить о праздниках, как давно вы организуете подобные фестивали, расскажите о них.

Раньше организовывали праздники и фестивали просто так, не будучи сами организованными. Первый фестиваль, который начали проводить – это праздник летнего солнцестояния "Цветок папоротника". Их у нас уже семь прошло. Потом подключился "Славянский базар" - это будет уже пятый фестиваль, три года проходит фестиваль новогодних затей "Ключи от сказки", и в 2016 году начали проводить фестиваль осеннего равноденствия "Золотой венец".

У каждого своя тематика, свое настроение, свой возрастной и статусный фокус. И замечательно, если человек проходит весь этот годичный курс праздников.

- Фестиваль "Славянский базар" в этом году впервые пройдет при поддержке фонда президентских грантов. Стала ли сюрпризом для вас победа в конкурсе грантов?

- Конечно, мы уже не ожидали победы, потому что когда подали заявку, нам прислали уведомление, что нечетко отсканирована итоговая форма. Поскольку это был уже последний день подачи заявок, переделать что-то мы не успевали.

Мы ничего и не ждали, а потом из департамента социального развития позвонили и сообщили, что мы в списке получателей президентского гранта. Сначала не поверили, но оказалось, это стало абсолютным сюрпризом, уже ничего не ждали.

Фестиваль "Славянский базар" в этом году впервые будет с финансированием и будет бесплатным. До этого у нас не было. Та плата, которая в предыдущие годы была, только едва покрывала расходы. Считать его хоть сколько-нибудь коммерческим предприятием – это абсурд.

Принцип, по которому мы проводили этот фестиваль до сих пор, был таким – каждый вносит все, что может, то есть всем миром сообща. То есть кто-то вносит свой труд организаторский, кто-то волонтерский, кто-то мастерство, творческие выступления, кто-то помогает финансово, потому что без денег это все не завязывается. Что всегда у нас было бесплатным – это детская площадка, хотя это было сложно, потому что это одна из затратных тем.

В этом году, раз у нас президентский грант, то все гости фестиваля идут бесплатно. В этом плане очень интересно, как развернется ситуация, потому что всегда была часть людей, которая волонтерила или шла проводить мастер-классы, чтобы войти без оплаты на фестиваль. Сейчас такой необходимости нет, думаю, это хорошо скажется на мастер-классах, потому что придут те, кому интересно поделиться, кто не от необходимости идет в мастера, а от желания, души. Думаю, это сделает мастер-классы еще более интересными, будет больше изюминок.

﻿ Фото: группа "Славянский базар-2018" vk.com 1 /

- Как строится программа фестиваля?

- Начинаем мы, как всегда, в 10 часов. Расписание строится на 5 блоках по 2 часа в день. Мастер-классы идут постоянно, они делятся на три типа – практические, где что-то делается руками, теоретические, где делятся опытом, и динамические, где танцуют, водят хороводы, играют. Обычно гостям хочется побывать везде, потому что интереснейшие мастера, площадки.

Следующая составляющая – инициация. Если брать традиционную культуру, солнечный год мыслился как взросление солнечного бога. Солнышко рождается в самый короткий день и длинную ночь. Это солнце-малыш Коляда. К весеннему равноденствию оно взрослеет и становится солнцем-юношей. Мы в соответствии с годовым циклом первый раз в этом году проведем инициацию для мальчиков, которые переходят в категорию юношей, и для девочек, которые становятся девушками. Это будут обряды, испытания – над подробной программой сейчас работает наш историк.

Пройдет в этом году и общий праздник Комоедицы – он отмечался в весеннее равноденствие и стал прообразом Масленицы. Запланирован показ одежды в русском славянском стиле. Свои коллекции представят тюменские и уральские мастерицы. В 18 часов по традиции начнется вечерка.

На второй день будет проходить общественно-практическая конференция "Беременность и роды – время уникальных возможностей", также организуем круглый стол по родовым поместьям.

- По статусу фестиваль можно смело называть всероссийским. Какие города традиционно участвуют в тюменском "Славянском базаре"?

- Приезжают с юга Тюменской области, из Кургана, Екатеринбурга, Чебаркуля, Челябинска, Первоуральска, Перми, Ижевска, Архангельска, Москвы. В конкурсах по каллиграфии и фотографии, которые проходят в преддверие фестиваля, участвуют мастера из Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Барнаула, Алтая, Омска. В прошлые фестивали к нам приходили иностранные студенты, они получили массу эмоций от общения и приобщения к русской культуре.

Отметим, размер грантовой поддержки из президентского фонда составил 1 млн 721 тыс. рублей. В настоящее время решается вопрос с местом проведения фестиваля, известно, что это будет одна из крупных городских площадок. Организаторы формируют подробную программу мероприятия. Кроме того, ведется набор волонтеров, мастеров и всех тех, кто желает помочь в организации "Славянского базара-2018". Подробная программа представлена в официальной группе мероприятия в социальной сети "ВКонтакте".

Любовь Голышева