Школьник из Тобольска изучает химию в лучшем образовательном центре России

Фото Александра Кадысева

Тобольский десятиклассник, ученик школы №16 им. В.П. Неймышева Александр Кадысев стал участником февральской химической смены в образовательном центре "Сириус" в Сочи. В течение трех с половиной недель, с 31 января по 22 февраля, повышать уровень знаний в области химии будут около 200 школьников со всей страны.

Стоит отметить, что возможность поучаствовать в образовательных сменах "Сириуса" выпадает далеко не каждому. Все ребята проходят жесткий отбор, по итогам которого шанс поучиться у профессоров науки выпадает только лучшим.

Для юного тоболяка участие в химической смене – это не только награда за старания и победы, но и возможность получить новые знания. "На протяжении нескольких лет я участвовал в международных, российских, региональных и городских олимпиадах, научно-практических конференциях, получал рейтинговые места. Когда увидел анонс на февральскую химическую смену, то собрал свои самые значимые дипломы, отправил заявку и прошел отбор. Программа нам пока неизвестна, но я жду от смены новых знаний и более продуктивного решения олимпиадных задач", - рассказал Александр Кадысев в беседе с обозревателем ИА "Тюменская линия".

Программа химической смены включает в себя как теоретическую часть – лекции и семинары, так и практические занятия в лабораториях по неорганической, аналитической и органической химии. Ребят также ждут спортивные и культурно-досуговые мероприятия, экскурсии по Олимпийскому парку и в Красную поляну. Вечерами школьники смогут побывать на образовательных лекциях, расширяющих кругозор. Знаниями с ребятами поделятся также специально приглашенные ученые и представители высокотехнологичных промышленных компаний и корпораций.

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Юный тоболяк увлекаться химией начал еще с 7 класса. Однако, как рассказала его мама Наталья Кадысева, тяга к знаниям у сына появилась гораздо раньше. "К химии у нас в семье отношения никто не имеет, но еще в детстве мы привили ему эту тягу к исследованиям. Саша очень любознательный, способный, хорошо запоминает и схватывает на лету информацию, занимается саморазвитием. Но все-таки здесь большая заслуга учителя химии – Светланы Геннадьевны Гринько. От нее идет положительный настрой на науку, именно она привила интерес к исследованиям, химическим процессам. А Саше нравится, как он сам говорит, химичить", - рассказывает мама Александра.

Кружок по химии педагог Светлана Гринько организовала сразу, как пришла работать в школу. "По программе химия изучается с 8 класса, но придя работать в школу, я поняла, что если начинать с 8 класса, то добиваться результатов на олимпиадах будет сложно. Поэтому я собрала группу ребят, которым интересна химия, здесь же и оказался Саша Кадысев. Конечно, об исследовательских работах в 7 классе еще не было речи, но, тем не менее, уже в 8 классе он стал призером городских олимпиад по химии, провел научные исследования. Сейчас ребята продолжают заниматься в кружке, сюда же подтягиваются и ученики помладше", - рассказала учитель химии.

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Именно Светлана Гринько стала научным руководителем Александра в исследовании, которое принесло ему победу на VI международной online-конференции студентов, аспирантов и молодых ученых "Наука без границ". Предметом изучения стала известная, но редко используемая, добавка к почве – вермикулит. Работа велась два года. Здесь были не только теоретические данные и подсчеты, но и практика.

"Так случайно получилось, что мы с ним в магазине увидели эту добавку к почве в красивой упаковке. Я предложила посмотреть, из чего она состоит и как влияет на почву, и он загорелся, начали изучать. Само исследование проводили на базе школы и дома. Это было исследование и с точки зрения химии, и с точки зрения сельского хозяйства. Он выращивал, взвешивал, исследовал. Родители помогли в лаборатории провести анализ, когда нужно было определять уровень нитратов. Потому что не все анализы можно сделать в школьной лаборатории", - рассказала Светлана Гринько.

Экспериментальной площадкой стал дачный участок семьи Кадысевых. "На грядке Саша посадил помидоры одного сорта, для них применял разные добавки к почве, сам все исследовал, высчитывал, измерял. Было и самим интересно наблюдать", - рассказала мама Александра.

Большую помощь оказали и местные вузы - тобольский индустриальный институт – филиал ТИУ, и педагогический институт – филиал ТюмГУ. "В школе нет всего оборудования, поэтому обращался туда и мне с радостью помогали. О том, что я могу проводить опыты в вузовских лабораториях, мне говорили члены жюри во время конкурсов и предлагали помощь", - отмечает Александр. Кто ищет, тот всегда найдет, было бы желание, добавил он.

Комментируя результаты своей работы, Саша поделился, что применение вермикулита помогает не только увеличить урожай, но и, благодаря своим адсорбционным свойствам, делает его экологически чистым. "Я проводил много опытов, расчетов на определение химического состава вермикулита, его способности к абсорбции и десорбции, смотрел, как он изменяет химический состав почвы. Вермикулит показал себя намного лучше, чем его аналог агроперлит", - рассказал тоболяк.

Победа в международной конференции не единственная для Александра. В январе тобольский школьник в числе победителей конкурса сочинений на тему "Россия, устремленная в будущее", встретился с президентом России Владимиром Путиным. Свое видение будущего России через 20–30 лет написали почти 2 млн школьников со всей страны, жюри отобрало почти 400 тыс. сочинений. Позже 100 лучших работ объединили в сборник.

От самой встречи с Владимиром Путиным у Александра было много эмоций. "Я представлял его таким, каким увидел, но волнение было очень большое. Он был готов ответить на любой наш вопрос и беседовал с нами в спокойной дружеской атмосфере", - рассказал Александр.

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Учитель химии Светлана Гринько уверена, что победы и успехи зависят в первую очередь от самого ребенка. "Ему интересно, он старается все узнать, попробовать на практике. Из этого и складывается стремление и успех", - отмечает Светлана Гринько.

В то же время, родители Александра, также как и директор школы №16 им. В.П. Неймышева Сергей Корепанов отмечают, что в основе успеха – работа педагогов.

"У нас самая обычная средняя школа, где обучается 1290 учеников. Но ребята добиваются успехов и в научно-исследовательской деятельности, и в олимпиадном движении, и в творчестве. В основе этого – заинтересованность учителей. У нас работают хорошие, опытные и высококвалифицированные педагоги", - рассказал Сергей Корепанов.

Он отметил, что в школе создано и работает научное общество учащихся "Оптимум", где ребята занимаются с 1 класса. Школьники участвуют в научно-исследовательских мероприятиях, которые проводит компания СИБУР, а также ТюмГУ и индустриальный институт. С удовольствием участвуют во внутришкольной научно-практической конференции и младшие школьники.

"А в школьном фестивале "Талант", который ежегодно проводится уже на протяжении 17 лет, принимают участие более 1 тыс. учеников и их родителей. Ребята проявляют себя в разных номинациях - вокале, хореографии, музыке, оригинальном жанре, театре, журналистике и других", -добавил Сергей Корепанов.

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"Школа развивает детей и в плане талантов, и в плане учебы, науки. Этот темп, заданный в детстве, играет большую роль в дальнейшем, чтобы дети не стояли на месте, а развивались и искали себя", - уверена Наталья Кадысева.

Добавим, что наука – не единственное увлечение Александра Кадысева. Юный тоболяк курирует в своей школе направление "Гражданская активность" Российского движения школьников, участвует в волонтерской деятельности Тобольска. В числе увлечений – рыбалка и пайка. "Люблю паять, ремонтировать старую бытовую технику или наоборот делаю что-то новое", - рассказывает сам Александр. А в марте юный тоболяк принял участие в съемках фильма "Тобол".

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Александр Кадысев поделился и планами. По окончании школы он планирует поступить в Тюменский нефтегазовый университет, а работать мечтает в компании СИБУР.

Любовь Голышева