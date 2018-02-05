Помощь государства при рождении ребенка - хорошее подспорье для семьи, считают молодые мамы

Фото ИА "Тюменская линия"

Демография по праву считается главным индикатором и важным показателем успешного развития не только Тюменской области, но и страны в целом. Социальная политика в регионах, государственная поддержка, развитие высокотехнологичной медицины – все это способствует повышению рождаемости и снижению уровня смертности, улучшению условий жизни граждан, развитию жилищного строительства и, как результат, развитию экономики.

Еще 1990-е годы называли катастрофическими для демографии. Тогда уровень рождаемости резко снизился, выровнялось число родившихся и умерших людей, а естественный прирост населения составлял не более одного человека на одну тысячу. Однако с начала 2000-х годов ситуация начала улучшаться. Уровень рождаемости превысил смертность. После 2010 года специалисты снова прогнозировали спад уровня рождаемости, потому что поколение 1990-х годов достигло детородного возраста, однако резких отрицательных скачков не произошло, благодаря грамотной социальной и экономической политике. Люди продолжают рожать, динамика остается положительной. В Тюменской области за 9 месяцев 2017 года численность населения увеличилось на 15,9 тыс. человек и составила 1493,8 тыс.

Корреспондент ИА "Тюменская линия" в рамках дня открытых дверей побывала в одном из родильных домов Тюмени, побеседовала с новоиспеченными родителями.

Маму маленького Святослава – Евгению Жестову - с новым статусом поздравляют впервые. Три года назад Евгения вышла замуж, а теперь они с мужем стали счастливыми родителями.

"Первое время после свадьбы хотели пожить для себя. Как-то страшновато было, у нас тогда еще не было своего жилья, квартиру снимали, а перспектива жить с малышом в съемном жилье немного пугала. Но потом решились на ипотеку и так совпало, что я забеременела. Видимо, это судьба, - рассказывает Евгения. – Сейчас гораздо проще и легче жить, власти заботятся о семьях, оказывают государственную поддержку, платят пособия, есть льготы. А по поводу ипотеки – у нас квартира в новом развивающемся микрорайоне, там скоро откроют школу, рядом есть детский сад. И ипотека оказалась выгоднее аренды, мы теперь платим меньше, а живем в своей квартире, что очень радует".

Евгения - будущий педагог-филолог. Госуниверситет она окончила в 2017 году, но поработать по специальности пока не успела. Девушка не расстраивается и строит большие планы. А пока малышу не исполнится 1,5 года, молодая мама будет получать пособие по уходу за ребенком.

Напомним, по инициативе президента России Владимира Путина с 1 января 2018 года введена новая выплата при рождении или усыновлении первого ребенка. Выплата устанавливается на детей, рожденных после 1 января 2018 года, и предоставляется с учетом принципа адресности: учитываются доходы семьи. В Тюменской области выплату получат семьи, среднедушевой доход в которых не превышает 16 тыс. 818 рублей. Размер пособия в этом году составляет 10 тыс. 832 рубля.

"Такая помощь от государства очень кстати. Хватит на основные нужды для ребенка – подгузники, витамины и лекарства, ползунки, пеленки, игрушки. А как подрастет, пойдем в детский сад, ведь в Тюмени этот вопрос тоже решается. Сейчас строят новые детские сады, открывают современные школы, я сама мечтаю работать в одной из таких школ, учить ребят русскому языку и преподавать литературу. Мы действительно спокойны и за себя, и за будущее наших детей", - отмечает девушка.

На традиционный вопрос: "Будете еще рожать?", Евгения ответила утвердительно: "Конечно буду, и не одного".

Соседка Евгении Жестовой по палате Анна Пономаренко, мама со стажем, родила дочку на день раньше. Имя малышке придумали старшие браться – теперь в дружной семье Пономаренко появилась маленькая Василиса. Анна называет себя счастливой многодетной мамой. В семье у них теперь трое детей. Старший сын в прошлом году окончил школу и поступил в медуниверситет. А младший сын учится в 10 классе, увлекается робототехникой, физикой и астрономией.

"Нам с мужем уже по 42 года, но чувствуем себя на 25. Скучать не приходится. Мы и путешествуем, занимаемся спортом, любим походы. Появление маленькой дочки – большое счастье для нас. Меня очень порадовал перинатальный центр – чувствуется большая разница по сравнению с теми временами, когда я рожала первого сына 19 лет назад. Тогда мы рожали по несколько человек в палате, приходилось и полы мыть, чтобы помочь медикам, врачей катастрофически не хватало, порой даже лекарства приходилось самим доставать. Сейчас не только индивидуальные родовые палаты сделали, но еще и партнерские роды приветствуются, оборудование везде современное, врачи постоянно повышают квалификацию, в роддоме обеспечивают всем необходимым, даже подарки дарят - средства гигиены, игрушки. Современной медицине доверять можно", - уверена Анна.

Отметим, в перинатальных центрах роды проходят в индивидуальных родильных залах, оснащенных современным оборудованием для безопасного и бережного родоразрешения. В течение всего времени родов врачи ведут мониторинг организма мамы и ребенка. Операционно-родовые блоки оснащены современной аппаратурой, которая позволяет проводить операции даже в очень сложных ситуациях. Послеродовые двухместные палаты рассчитаны на совместное пребывание мамы и малыша с душевыми и туалетом. Имеются и одноместные палаты повышенной комфортности.

Анна Пономаренко отметила, что приятным сюрпризом для их семьи стало решение правительства России о выдаче субсидий на возмещение недополученных доходов по ипотечным кредитам семьям с двумя и тремя детьми. Правила предполагают субсидирование ставки до уровня 6% в течение трех или пяти лет при рождении с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года соответственно второго или третьего ребенка у заемщиков, которые возьмут кредит или рефинансируют действующий кредит на покупку жилья на первичном рынке. "Сейчас, когда родился третий ребенок, будем расширяться. Поэтому спасибо государству за такой подарок", - добавила Анна.

Еще одной существенной помощью при выплате ипотеки для многодетной семьи Пономаренко станет материнский капитал. Эта поддержка действует в России с 2007 года, размер выплаты ежегодно корректируется. Если в 2007 году он составлял 250 тыс. рублей, то в 2018 году это уже 453 тыс. 26 рублей. В Тюменской области поддержку получили уже более 100 тыс. семей.

Для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Любовь Голышева