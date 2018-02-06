В Аксаринском сельском поселении назначили нового главу

Фото: администрация Ярковского района

Андрей Поляков назначен главой Аксаринского сельского поселения в Ярковском районе 2 февраля.

Ранее он занимал должность начальника отдела строительства и газификации администрации Ярковского муниципального района.

У Андрея Полякова, сообщает администрация Ярковского района, стаж управленческой работы более 10 лет, высшее образование, он имеет двоих взрослых детей.