Почти 900 звонков поступило на региональный телефон доверия ФСБ

Почти 900 звонков поступило на региональный телефон доверия ФСБ/Фото ИА "Тюменская линия"

Более 45,6 тыс. звонков поступило на телефон доверия ФСБ России в 2017 году. Сообщения, содержавшие оперативно значимую информацию о возможных признаках противоправной деятельности (827), направлены для проверки и принятия мер с учетом компетенции в органы федеральной службы безопасности и ФСО России.

На телефоны доверия территориальных органов безопасности поступили около 10 тыс. звонков, в основном информационного и справочного характера, в том числе управлений ФСБ России по Тюменской области - 897, по г. Санкт- Петербургу и Ленинградской области - 1,6 тыс., по Калининградской области - 1,3 тыс., по Челябинской области - 1,3 тыс.

В результате проверки и реализации поступившей информации возбуждено 14 уголовных дел, задержано с поличным за преступления коррупционного характера пять человек, из незаконного оборота изъято 12 единиц огнестрельного оружия, около 3 тыс. патронов и более 50 т контрафактной алкогольной продукции.

Пресечена незаконная деятельность трех игорных заведений, закрыты два религиозных объединения, в отношении которых судом принято решение о приостановлении их деятельности на территории России. Выявлены и перекрыты три канала незаконной миграции иностранных граждан, четыре человека привлечены к уголовной ответственности за незаконное распространение наркотических средств.

Задержаны двое граждан России, намеревавшихся выехать за границу для вступления в ряды МТО "ИГ", запрещенной на территории Российской Федерации, и еще один - размещавший в сети Интернет призывы к осуществлению экстремистской деятельности на территории нашей страны, сообщает пресс-служба ФСБ России.