В Голышмановском районе проводят цикл краеведческих занятий о Великой Отечественной войне

фото Тюменского областного поискового центра

Цикл уроков мужества "Голышмановский район в годы Великой Отечественной войны" стартовал в местных школах. Занятия будут проходить в течение года в форме экскурсий, сообщает администрация Голышмановского района.

Жителям района есть чем гордиться. В сентябре 1941 года в средней школе с. Катышки был размещен эвакогоспиталь. Многие голышмановцы работали там санитарами, прачками, читали раненым сводки с фронта, писали за них письма, устраивали концерты.

Кроме того, Голышмановский район в годы войны принял более пятисот детей блокадного Ленинграда. Они жили в Усть-Ламенке, Голышманово, Малышенке.

Кроме того, волонтеры из поискового отряда "Кречет" на местах боев сибирских дивизий под Тверью нашли останки тел двоих воинов из д. Садовщикова. Оба погибли на Калининском фронте у д. Брод.

Более 200 голышмановцев – участники Сталинградской битвы. Собран большой материал о фронтовиках, их награды, письма, личные вещи.