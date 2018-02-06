Последствия глобального потепления делают Арктику еще привлекательнее, уверены ученые

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Последствия глобального потепления делают экологически уязвимую Арктику еще более выгодной в плане повышения доступности ресурсов. В этом уверена профессор кафедры математических методов, информационных технологий и систем управления в экономике ТюмГУ Анастасия Левкина.

По оценкам эксперта, наилучших результатов в сбалансированном социально-экономическом развитии арктических территорий достигли Исландия и северные провинции Норвегии и Швеции. Наилучшая ситуация в контексте занятости и сравнительного материального благополучия в регионах РФ: Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в провинции Юкон (Канада). В российской Арктической зоне демографические показатели в последнее десятилетие в среднем улучшаются, но, несмотря на это, их уровень отстает от показателей наиболее благополучных зарубежных арктических регионов. Профессор отмечает, что развертывание крупных нефтегазовых инфраструктурных и добывающих проектов в российской Арктической зоне, заключение долгосрочных международных контрактов на поставку больших объемов углеводородных энергоносителей говорит о том, что в ближайшие годы на арктических территориях РФ придется создавать потенциал для устойчивого развития в парадоксальных условиях природоемкой, сырьевой модели экономического роста.

"В данной ситуации привязка стратегических инновационных приоритетов северных регионов к сырьевым отраслям может существенно отдалить российскую Арктику от устойчивого развития: высок уровень риска остаться на периферии инновационной экономики с истощенными природными ресурсами, не диверсифицированной экономикой и высоким уровнем загрязненности окружающей среды", – рассказала Анастасия Левкина.

Изменения заселенности российской Арктики зависят в основном от активности освоения новых месторождений и развития добычи полезных ископаемых и углеводородов. Тем не менее, как считает эксперт, уже сегодня, при тенденциях перехода на возобновляемые источники энергии и экологичные производства, необходимо искать другие основания "привлекательности" проживания в Арктике, особенно для коренного населения, хранящего северное культурное наследие, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.