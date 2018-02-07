Два жителя Ноябрьска стали лотерейными миллионерами за одну неделю

Жители Ноябрьска стали лотерейными миллионерами/фото торгового дома "Столото"

Суперприз в размере 1 млн 156 тыс. 29 рублей в тираже лотереи "Рапидо" выиграл один из жителей Ноябрьска 1 февраля. Суперприз в размере 7 млн 401 тыс. 750 рублей достался другому жителю города в тираже лотереи "6 из 36" 3 февраля.

Возможно, оба выигрыша достались родственникам, близким знакомым или даже одному и тому же человеку. Пока это окончательно не установлено.

Первый победитель потратил на заветный билет 60 рублей. Второй победитель купил свой билет за 100 рублей.

Лотерейный дуэт, в результате которого Ноябрьск приобрел сразу несколько миллионеров, перестает казаться чем-то сверхъестественным, если вспомнить один из символов этого города. В самом центре Ноябрьска верхом на пушечном ядре восседает бронзовый барон Мюнхгаузен, провозглашавший, что каждый здравомыслящий человек должен время от времени совершать чудеса.

Согласно статистике государственных лотерей, за 2017 год и за первый месяц 2018-го в Ямало-Ненецком автономном округе появились три лотерейных миллионера. А 37 жителей региона стали обладателями выигрышей более 100 тыс. рублей, сообщает пресс-служба торгового дома "Столото".