Семнадцать тюменцев заболели гриппом

фото ИА "Тюменская линия"

У 17 жителей Тюмени, среди которых трое взрослых и 14 детей, выявлен грипп. Прирост заболеваемости составляет 4%, среди школьников – 33%. Заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями зарегистрировано 9 тыс. 68 человек, в том числе 6 тыс. 511 детей с 29 января по 4 февраля.

Как сообщает департамент здравоохранения администрации города, в основном преобладает грипп типа В – 14 случаев, тип А выявлен у трех заболевших. Эпидемический порог распространения ОРВИ и гриппа не превышен.

Медики напоминают о мерах профилактики. В период сезонной заболеваемости следите за тем, чтобы ребенок одевался по погоде, полноценно питался, принимал поливитамины, не контактировал с уже больными детьми. Если же появились насморк, боли в горле, повышенная температура тела, нужно обязательно обратиться к врачу в поликлинику по месту жительства.