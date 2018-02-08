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В Тюмени наградили сотрудников гражданской авиации региона

20:24 07 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
/Фото www.favt.ru

Чествование специалистов и ветеранов по случаю 95-летия гражданской авиации состоялось в Тюменском драматическом театре.

Награды к празднику получили 24 человека. Георгий Неустроев в авиации с 1978 года, был военным летчиком, теперь руководит отделом инспекции по безопасности полетов. 

"Сначала я летал стрелком-радистом, потом захотел пересесть на место пилота, стал командиром корабля. Был в Чечне, в небе над Афганистаном. Это ответственная работа, каждый полет запоминается. Безусловно, я скучаю по небу", - рассказал он.

Бывший бортпроводник, а ныне госинспектор в отделе надзора за аэропортовой деятельностью и организацией воздушных перевозок Татьяна Негодова попала в авиацию случайно и осталась на всю жизнь. За годы работы она объездила полмира.  

"Я 15 лет работала бортпроводником. К счастью, на моих рейсах чрезвычайных случаев не было, а вот коллега принимала роды на борту самолета. Поэтому один из главных навыков - умение быстро действовать в нестандартных ситуациях", - отметила она.

История гражданской авиации России началась в 1923 году, когда Совет труда и обороны принял решение о создании Совета по гражданской авиации и издал постановление о возложении технического надзора за воздушными линиями на Главное управление воздушного флота. Для тюменской авиации ключевым стал 1934-й - год строительства аэропорта рядом с д. Плеханово, создания авиагруппы полярной авиации Главсеверморпути. В последующие годы авиация сыграла большую роль в освоении Сибири, становлении топливно-энергетического комплекса.

Заслуги сотрудников отрасли подчеркнул губернатор Тюменской области Владимир Якушев в видеообращении.

"Сегодня авиация соединяет с большой землей отдаленные территории, обеспечивает безопасную перевозку пассажиров и грузов. Преданность делу, ответственность и квалификация специалистов были и остаются основой эффективной работы. Вы успешно решаете поставленные задачи, обеспечиваете безопасный полет. Спасибо вам, дорогие друзья, за труд на благо большой Тюменской области и всей России", - сказал Владимир Якушев.

Первопроходцами и коллегами назвал работников авиации председатель Тюменской областной думы Геннадий Корепанов, начинавший трудовой путь в салехардском объединенном авиаотряде.

"Сегодняшнее поколение авиаторов достойно продолжает славные традиции старших поколений, улучшается материально-техническая база аэропортов, осваиваются новые типы самолетов и вертолетов, увеличиваются объемы перевозок. Молодежь проявляет к авиации большой интерес, это значит, что у авиации есть будущее и специалисты будут пользоваться уважением жителей региона и страны", - сказал он.

Более 21 тыс. человек работает в авиапредприятиях Тюменской области. В 2017 году авиаперевозчики взяли на борт около 10 млн пассажиров, более 100 тыс. тонн грузов. Базирующаяся на территории региона компания "Ютэйр" входит в число крупнейших российских авиакомпаний. Как отметил генеральный директор Андрей Мартиросов, предприятие признано самым пунктуальным авиаперевозчиком по итогам прошлого года.

Держать марку и не останавливаться в развитии призвал коллег руководитель Тюменского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта Петр Медведев.

"Авиация – самый надежный вид транспорта, и нам надо стремиться к тому, чтобы он стал еще более комфортным. Поздравляю вас с праздником, желаю благополучия вашим семьям, удачи, оптимизма и безопасных полетов", - сказал он, обращаясь к участникам торжества.

Татьяна Ковалева

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Теги: Андрей Мартиросов , Владимир Якушев , Геннадий Корепанов , гражданская авиация

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