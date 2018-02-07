Ишимцы приняли участие в онкопатруле

фото областной больницы №4 Ишима

Около 300 ишимцев проверили врачи на онкологию в рамках акции "Онкопатруль" 3 февраля. На приеме у врачей-гинекологов в областной больнице №4 побывали 205 женщин, урологов посетили 70 мужчин.

Как сообщает пресс-служба областной больницы №4 Ишима, по результатам осмотра и проведения УЗИ молочных желез у 20 женщин выявлены различные патологии, троим онколог-маммолог провел биопсию опухолей для подтверждения точного диагноза и последующего лечения. Из 70 мужчин, семь страдают хроническими заболеваниями, у девяти не выявлено патологий, у остальных впервые выявлены заболевания почек и предстательной железы.

"Мы смотрим всех пациентов, которые приходят к нам с жалобами, значит, изменения уже присутствуют, поэтому и уходят каждый со своим диагнозом. Мужчин, у которых в ходе акции выявлены онкозаболевания, направят для дополнительного обследования", - рассказал врач-уролог Павел Сескутов.

После УЗИ брюшной полости у десяти человек выявлены новообразования предстательной железы и почек, у двоих заподозрен рак. Им предстоит пройти дополнительные исследования. Подобная акция проводится в третий раз. Если раньше пациентами были в основном люди пожилого возраста, то сейчас приходят и молодые люди.

"Мы должны понимать, что это нужно не врачам, а нам. Нужно позаботиться о своем здоровье, - отметил житель Ишима Николай Третьяков. - Меня, кстати, ничего не беспокоит, но зная людей, которые больны раком и как они мучаются, не мог остаться дома. Не нужно ждать, когда болезнь перейдет в запущенную форму, проверяйтесь периодически".

Специалисты Центра здоровья 3 февраля работали в двух подразделениях областной больницы №4 - в женской консультации и в поликлинике №1. Комплексное обследование провели для 60 человек, 11 мужчин прошли диспансеризацию. Мужчин обследовали и с помощью компьютерного томографа. "Очень удобно - все в один день и без очередей. Смогу проверить здоровье не только мужа, он курильщик со стажем, но и сама пройду, - поделилась жительница Ишима Тамара Гордиенко. - Один бы муж никогда не пошел в больницу. Приходится следить за своим и его здоровьем. Прошли компьютерную томографию, сейчас пойдем на диспансеризацию".

Как рассказал главный врач ОБ №4 Дмитрий Бутов, раньше мы привлекали руководителей учреждений и предприятий города, сейчас ишимцы идут на осмотры самостоятельно. "Поскольку 2018 год мы объявили годом борьбы с онкологическими заболеваниями, подобная работа будет проводиться в течение года еще не раз. Аналогичные акции запустим и в наших филиалах", - сказал он.