Более 400 тонн молока отправили на экспорт из Тюменской области

В Казахстан отправилось более 17 тонн молока Ялуторовского комбината. Фото с сайта iacpublishinglabs.com

17,3 тонны молока молочного комбината "Ялуторовский" досмотрели специалисты управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО при погрузке на экспорт в Казахстан, сообщила пресс-служба ведомства.

При досмотре грузов с продукцией животного происхождения специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО проконтролировали погрузку 17,3 тонны молока. Груз с продукцией отправил молочный комбинат "Ялуторовский" в Республику Казахстан. Сотрудники Россельхознадзора досмотрели продукцию, проверили ветеринарные сопроводительные документы на груз, после чего разрешили его дальнейшее передвижение.

Как отмечает пресс-служба регионального Россельхознадзора, с начала 2018 года специалисты досмотрели уже более 400 тонн молочной продукции, отправленной на экспорт.