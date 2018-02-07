На Ямале выберут лучшего мастера по художественной обработке кости

Фото: Тобольский музей-заповедник

Конкурс профессионального мастерства "Славим человека труда!" Уральского федерального округа в отрасли "Народные художественные промыслы" пройдет в Салехарде 13-14 февраля.

Номинации конкурса: "Лучший мастер по художественной обработке кости, рога", "Лучший мастер по художественной обработке дерева", "Лучший мастер по изготовлению традиционной куклы". Участие примут 33 мастера из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей.

В состав жюри войдут пять человек, от каждого региона-участника по одному представителю. Кроме того, за работой конкурсантов будут наблюдать три независимых эксперта. В дни проведения конкурса в выставочном зале главного музея Ямала состоится выставка-ярмарка. Работы из дерева, бересты, кости и других материалов представят 14 мастеров уральского региона.

В фойе культурно-делового центра разместится экспозиция из художественного фонда изделий народных художественных промыслов Ямала. Здесь представят около 800 оригинальных художественных произведений ямальских мастеров по видам ремесел. Умельцы проведут серию показательных мастер-классов, которые познакомят жителей и гостей ямальской столицы с методами, технологиями изготовления изделий народных ремесел, традиционных для Ямала.

Мероприятие направлено на сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел, а также повышение престижа профессии мастеров народного традиционного искусства, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.