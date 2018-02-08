Тигрица Золушка в третий раз стала мамой

Тигрица Золушка стала мамой в третий раз/фото РИА Новости

Амурская тигрица Золушка, обитающая в заповеднике "Бастак" Еврейской автономии, родила тигренка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу природного резервата.

"На видеоролике, снятом фотоловушкой, следом за тигрицей прошел уже подросший тигренок. Видео сделано в пойме реки Трек на граничащей с заповедником "Бастак" территории", - говорится в сообщении.

Этот тигренок у Золушки третий. Два года назад она принесла первое потомство, детенышей назвали Принц и Восток. Полосатая хищница обосновалась в заповеднике в начале 2013 года. Ее перевезли сюда после лечения в центре реабилитации в Приморье, куда она попала истощенным шестимесячным тигренком.