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Тигрица Золушка в третий раз стала мамой

19:41 07 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Тигрица Золушка стала мамой в третий раз/фото РИА Новости

Амурская тигрица Золушка, обитающая в заповеднике "Бастак" Еврейской автономии, родила тигренка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу природного резервата.

"На видеоролике, снятом фотоловушкой, следом за тигрицей прошел уже подросший тигренок. Видео сделано в пойме реки Трек на граничащей с заповедником "Бастак" территории", - говорится в сообщении.

Этот тигренок у Золушки третий. Два года назад она принесла первое потомство, детенышей назвали Принц и Восток. Полосатая хищница обосновалась в заповеднике в начале 2013 года. Ее перевезли сюда после лечения в центре реабилитации в Приморье, куда она попала истощенным шестимесячным тигренком.

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