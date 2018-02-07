Тюменский авиатор удостоен высокой государственной награды

Фото: ЮТэйр

Почетное звание "Заслуженный пилот Российской Федерации" присвоено первому заместителю директора - директору по производству и режиму ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" Александру Стефанюку.

Указ о награждении государственными наградами Российской Федерации подписал президент России Владимир Путин.

Как сообщает главный федеральный инспектор по Тюменской области, высокую государственную награду Александр Стефанюк получил за заслуги в освоении авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу.