Девятнадцать случаев гриппа выявлено в Тюменской области

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Пять случаев гриппа А(H1 N1)-2009 и 14 случаев гриппа В выявлено в Тюменской области с 29 января по 4 февраля. Зарегистрировано 13 тыс. 340 случаев ОРВИ. Среди заболевших ОРВИ детей до 14 лет - 72%.

В Тюменской области регистрируется сезонный уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Заболеваемость не превышает недельные эпидемические пороговые уровни. На прошлой неделе в Тюменской области в связи с заболеваемостью ОРВИ в Омутинском муниципальном районе закрыто 2 класса Большекрасноярской школы и 1 класс Шабановской школы. Медики обращают внимание на то, что грипп начинается внезапно, инкубационный период составляет от нескольких часов до двух суток. Для данной инфекции характерны следующие симптомы: повышение температуры тела до 38-40 0C, озноб, головная и мышечные боли, боль в глазных яблоках, особенно при взгляде вверх, сухой болезненный кашель.

Для нераспространения ОРВИ и гриппа лица, имеющие признаки острых респираторных инфекций, не должны допускаться в организованные коллективы. В случае регистрации гриппа в коллективе, необходим своевременный профилактический прием противовирусных средств, однако прежде необходимо обратиться за советом к врачу, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.