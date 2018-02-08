Поправки в закон о финансировании областных программ рассмотрят на заседании регионального парламента

Заседание Тюменской областной думы. Фото Тюменской облдумы

Поправки в закон Тюменской области "О формировании и финансировании областных программ" в окончательном чтении рассмотрят депутаты на очередном заседании регионального парламента 8 февраля.

Этот вопрос для обсуждения представит председатель комитета областной думы по бюджету, налогам и финансам Дмитрий Горицкий. Он же доложит о работе комитета над внесением изменений в статью 3 закона Тюменской области "О предоставлении налоговых льгот на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов отдельным категориям налогоплательщиков".

Документ предполагается утвердить в окончательном чтении. Законопроектом предлагается дополнить перечень льготных категорий налогоплательщиков в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов и установить нулевую ставку налога на имущество организациям коммунального хозяйства, осуществляющим размещение твердых коммунальных отходов, в отношении имущества, закрепленного за ними органами государственной власти Тюменской области на праве хозяйственного ведения. Как следует из пояснительной записки, налоговая льгота позволит снизить тариф на услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами на 18%.

Всего депутаты рассмотрят более 30 вопросов, среди которых назначение на должности мировых судей, рассмотрение отчета уполномоченного по защите прав предпринимателей, внесение изменений в ряд законов.