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Эксперты Сколково приглашают на конкурс тюменские стартапы

16:16 08 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Эксперты Сколково приглашают на конкурс тюменские стартапы/ startup-tour.ru

Около 170 компаний Тюменской области и соседних регионов зарегистрировались для участия в региональном этапе Open Innovation Startup Tour в Тюмени, который проведут Фонд "Сколково" и тюменский технопарк 5 и 6 марта.

Такие цифры привела генеральный директор АНО "Сколково Форум" Екатерина Иноземцева на пресс-конференции в областной столице.

Самый масштабный проект в России и СНГ по поиску перспективных инновационных проектов и развитию компетенций начинающих стартап-команд стартовал в 2012 году. Ежегодно маршрут экспертов "Сколково" проходит по нескольким городам страны, программа включает образовательные мероприятия, менторские сессии и конкурсы. 

"В рамках первого - образовательного блока - проходит серия практических мастер- классов. Они помогают разработчикам стартапов решить ряд задач, в том числе как сформировать команду, какие компетенции нужны, и заканчивая тем, как защитить интеллектуальную собственность или найти инвестора", - пояснила Екатерина Иноземцева.

Образовательный блок включает также проведение менторской сессии, в рамках которой авторы представляют свои проекты экспертам и на месте получают отзывы. Для участия в сессии необходима предварительная регистрация. 

"Второй блок программы - технологический - включает выступление лучших экспертов, которые рассказывают о технологических трендах в какой-то области, наиболее актуальной для региона. В Тюмень мы привезем энергетиков", - отметила Екатерина Иноземцева. 

Третий блок программы - конкурс стартапов. Жюри выберет лучшие проекты по ряду направлений, в том числе по биомедицине, промышленным и информационным технологиям. Рассматривается возможность включить новые направления. 

Особое внимание организаторы тура-2018 намерены уделить цифровой экономике. Сессия по этой теме пройдет и в Тюмени. 

"Призеры конкурса получат билет- приглашение на наше мероприятие - Startup Village, три победителя получат возможность пройти сразу в полуфинал конкурса, который проходит на Startup Village. Кроме того, участники могут получить призы от партнеров и соорганизаторов", - сообщила руководитель "Сколково Форум".

Новшеством 2018 года станет проведение демо-дня, который предполагает встречу работающих на территории региона крупных компаний с возможными партнерами из других регионов страны. Сейчас организаторы собирают данные о том, какие технологии востребованы на предприятиях, чтобы пригласить разработчиков, которые могли бы удовлетворить эти запросы.   

Екатерина Иноземцева отметила ряд компаний, для которых участие в Open Innovation Startup Tour открыло новые перспективы. Среди них астраханская "Браво Моторс", пермская "Промобот", екатеринбургская "Гравитон", каждая из которых в свое время стала призером конкурса Startup Village, выиграла финансирование и завязала деловые контакты с инвесторами.

Отметим, что регистрация на мероприятие в Тюмени продолжается. Подробности здесь.  

Татьяна Ковалева

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Теги: стартап , Тюменский технопарк

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