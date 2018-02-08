Тюменский ветеран отмечает девяносто седьмой день рождения

Тюменский ветеран отмечает девяносто седьмой день рождения/ Фото www.molgvardia.ru

Девяносто семь лет исполнилось участнику Великой Отечественной войны Андрею Гурьяновичу Семенищеву 8 февраля.

Он родился в деревне Кизярь Кировской области, а в середине 30-х годов вместе с большой семьей перебрался на жительство в Юргинский район.

Когда началась Великая Отечественная война, двадцатилетнего юношу призвали в ряды Красной армии. Андрей Семенищев обучался на минера, а потом участвовал в многочисленных сражениях. Он воевал под Сталинградом, а затем, когда его часть перебросили в Прибалтику, сражался под Ригой. Участвовал в уничтожении Курляндской группировки фашистов. Получил осколочное ранение в бедро.

Для Андрея Гурьяновича война закончилась в Латвии в г. Елгава. Демобилизовавшись в 1948 году, он работал учителем, преподавал малышам азы правописания и арифметику, старшеклассникам — черчение. Позже ветерана пригласили возглавить Юргинскую школу-интернат для умственно отсталых детей.

Андрей Гурьянович Семенищев награжден орденом Отечественной войны II степени и множеством других наград. Сейчас живет в Тюмени.