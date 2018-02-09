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Тюлень стал причиной пробки на дороге в Шотландии

19:11 08 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото "Метеовести"

Детеныш тюленя пытался переползти одну из прибрежных дорог на северо-востоке Шотландии в графстве Абердиншир. Из-за этого  образовалась пробка, сообщают "Метеовести" со ссылкой на "Би-би-си".

Тюлененок, примерный возраст которого 4-5 недель, был обнаружен местной жительницей, которая возвращалась домой из школы со своим ребенком. По ее словам, она заметила, что водители на встречной полосе начали сигналить ей фарами и махать руками, чтобы она замедлила ход. Она подогнала автомобиль поближе к тюлененку и включила аварийную сигнализацию, чтобы предупредить следующих за ней водителей.

Проезжавшая мимо ее знакомая остановила свой автомобиль на другой стороне дороги, и обе женщины пытались понять, как помочь детенышу. На призыв о помощи застрявшему на дороге тюлененку откликнулись местные организации, которые занимаются защитой животных. Первыми на место происшествия приехали полицейские, и оградили детеныша от зевак.

Спасатели установили, что со здоровьем тюлененка все в порядке, кроме порезов на ластах, которые совсем не предназначены для передвижений по жестким покрытиям.

Тюлененок находился примерно в километре от берега. Скорее всего, говорят специалисты, он попал на берег во время прилива и не успел уйти вместе с отливом. Детеныш был доставлен в центр спасения диких животных, где его ласты подлечат, а затем выпустят в море.

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Теги: окружающий мир , Шотландия

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