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В Тюмени отопительный сезон проходит без аварий

14:38 08 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Ни одной аварии не зафиксировали в Тюмени с начала отопительного сезона. Количество инцидентов уменьшилось на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Об этом рассказал заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов.

"Это результат серьезных вложений в капитальный ремонт сетей и грамотное управление гидравлическими режимами. С основными задачами с начала отопительного сезона мы справились в срок. Гидравлический режим работы теплосетевого комплекса был налажен. Протяженность сетей достаточно велика и важно, чтобы в первые две недели тепло дошло до каждого потребителя — это было сделано", - пояснил он.

От регулирования на тепловых сетях зависит вероятность возникновения инцидентов. Температура и давление в сетях должны быть стабильными и должна быть единая система управления режимами.

По словам Павла Перевалова, в 2017 году правильным было решение — создание единой организации АО "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания", которая теперь управляет всем теплосетевым комплексом города: магистральными и распределительными сетями. АО "Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания" создана путем объединения активов "Фортум" и "Корпорации СТС". В 2017 году на магистральных теплосетях хозяйствовала Уральская тепловая компания (УТСК), на распределительных — "Тепло Тюмени".

"Положительный результат этого объединения мы уже видим. Конечно, проблема целиком не снята, но тенденция к улучшению есть", - добавил он.

Несколько раз происходили инциденты в микрорайоне Европейском, жители оставались без воды и тепла.  "Тепломагистраль, идущая на микрорайон Европейский в очень изношенном состоянии, и дело не в ее возрасте. Теплотрасса проложена в болотистой местности, трубы по сути лежат в воде, из-за чего, конечно, портятся. Недавно поменяли довольно продолжительный участок теплосети . Это поможет минимизировать риск возникновения новых порывов до конца этого отопительного сезона. Когда отопительный сезон закончится, то будет капитальный ремонт теплотрассы, старые трубу заменят на современные  с усиленной системой гидроизоляции", - заявил Павел Перевалов.

О проблемах в домах в городской администрации узнают и благодаря мониторингу социальных сетей. "Так мы узнали о ситуации с домом по адресу: ул. Большевиков, 10. К нам обращений за помощью не поступало, но оперативные меры мы все равно приняли. Выявили нарушение гидравлического режима тепловых систем. Штатную работу тепловой сети восстановили и даже приняли дополнительные меры, чтобы избежать повторения ситуации", - пояснил Павел Перевалов.

Напомним, если возникает проблема с домом, то можно  обратиться:

- информационно-справочная служба Тюмени или центр информирования населения — 45-15-20 или 051,

- специализированная служба по контролю качества теплоснабжения,

- оперативный дежурный департамента безопасности жизнедеятельности — 46-16-69,

- диспетчерская служба УСТЭК — 29-39-39.

"Проблемные дома в городе есть, не все в идеальном состоянии, возникают проблемы, но горожанам следует действовать решительно, незамедлительно отстаивать право на качественную коммунальную услугу. Для этого свои права надо знать", - подытожил Павел Перевалов.

Ирина Шемякина

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Теги: ЖКХ , отопительный сезон , Павел Перевалов , тепловые сети

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