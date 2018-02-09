up

9.02.2018 пятница

USD 57,6736

EUR 70,7713

В Тюмени -12..-14 С 3 м/с
ветер юго-восточный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменских школьников познакомили с творчеством русских композиторов

18:29 08 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ТКТО

С творчеством русских композиторов Михаила Глинки, Сергея Прокофьева, Александра Скрябина, Дмитрия Шостаковича и других познакомили школьников Тюмени в рамках музыкально-литературного концерта 7 февраля.

Мастер художественного слова Елена Чередова и Заслуженный работник культуры России, композитор, пианист Александр Болдырев — ведущие сотрудники Омской филармонии - выступили совместно в литературно-музыкальной композиции "Путешествие по России". 

Ребята смогли не только услышать самые известные сочинения классиков, но узнать об их жизни, творчестве, о том, как эти произведения были созданы. Школьники активно отзывались на рассказы, даже помогали ведущей в некоторых исторических моментах. Так, к примеру, один из мальчиков рассказал о подвиге Ивана Сусанина.

"Я привела сегодня свою дочку. Очень хочу приучить ее слушать классическую музыку, - рассказала одна из гостей мероприятия Марина. – Это же русская классика, все эти произведения мы слышим довольно часто, но не знаем кто их сочинил, ничего не знаем о творческой жизни композиторов, да и просто об их жизни".

В этот же день старшие школьники знакомились с творчеством Ивана Сергеевича Тургенева.

Отметим, что ранее прошло два мероприятия, на которых ребята познакомились с творчеством зарубежных композиторов.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости

Теги: концерт , культура , Тюменская филармония , филармония , школьники

Последние новости

22:30 Владимир Якушев: отличительные черты лидера - работоспособность и желание развиваться Фото
20:10 "Одноклассники" проведут видеочаты со спортсменами и шоу с обзором Олимпийских игр Фото
19:31 Школьник из Ямала получит компенсацию за то, что на него упали футбольные ворота
19:11 Тюлень стал причиной пробки на дороге в Шотландии
18:47 АО "ТЭК" названо самой информационно открытой и социально ответственной энергосбытовой компанией России
18:29 Тюменских школьников познакомили с творчеством русских композиторов
18:05 Пациентов из труднодоступных районов заберет специальный вертолет санавиации
17:54 9 февраля - события дня
17:43 Тюменцы попали в финал конкурса Президентской библиотеки
17:32 Девяносто пять лет отмечает тюменский ветеран
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2018
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: отличительные черты лидера - работоспособность и желание развиваться

Губернатор Владимир Якушев поздравил жителей региона с днем российской науки

Владимир Якушев: у России есть прекрасный кадровый резерв

Политика

ЦИК зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента

Тюменские эсеры представили манифест будущему президенту

Владимир Путин подписал закон о волонтерстве

Экономика

Господдержка бизнеса – важная составляющая развития экономики, считают депутаты

Жители региона стали чаще брать ипотеку и автокредиты

Новые автобусы поступили в школы Ишимского района

Общество

Тюлень стал причиной пробки на дороге в Шотландии

АО "ТЭК" названо самой информационно открытой и социально ответственной энергосбытовой компанией России

Тюменских школьников познакомили с творчеством русских композиторов

Спорт

"Одноклассники" проведут видеочаты со спортсменами и шоу с обзором Олимпийских игр

Яндекс впервые покажет зимние Олимпийские игры

В Тюмени выступят сильнейшие фигуристы-одиночки со всей России

Происшествия

Школьник из Ямала получит компенсацию за то, что на него упали футбольные ворота

Житель Упоровского района угнал машину, чтобы доехать до дома  

Криминальный дуэт воровал продукты из тюменских магазинов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2018 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Главный редактор Е.В. Стрельцова, e-mail post@t-l.ru, тел. (3452) 49-00-05

Свидетельство о регистрации СМИ ИА Тюменская линия ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016, свидетельство о регистрации СМИ Тюменская линия ЭЛ № ФС 77-67295 от 30.09.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Учредитель: ГАУ ТО "Тюменское региональное информационное агентство "ТюменьМедиа". Информация о деятельности учреждения

16+