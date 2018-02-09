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Девяносто пять лет отмечает тюменский ветеран

17:32 08 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Тюменскому ветерану исполнилось девяносто пять лет/ Фото ООД "Бессмертный полк России"

95-летний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Федорович Костылев 8 февраля.

В Красную армию уроженца с. Котское Курганской области призвали осенью 1941 года. Ему было всего 18 лет. В Канске юноша прошел курс подготовки военных лыжников, а потом отправился на фронт.

Анатолий Костылев воевал в составе лыжного батальона 4-й ударной армии, был командиром отделения. Участвовал в боях под Невелем, Витебском, Старой Руссой, Великими Луками. Сражался на Белорусском, Калининском и 1-м Прибалтийском фронтах. На полях сражений Анатолий Федорович получил три ранения, был контужен. 

В 1944 году после очередного ранения и лечения в госпитале бойца комиссовали.

По завершению Великой Отечественной войны он работал пожарным, бортмехаником в Аэрофлоте.

Анатолий Костылев награждён орденом Отечественной войны II степени и другими наградами. Сейчас проживает в Тюмени.

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Теги: Великая Отечественная война , ветеран

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