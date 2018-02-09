Юные тюменцы могут попробовать себя в журналистике

Фото фонда «Живая классика»

Для всех ребят, которые интересуются работой средств массовой информации, любят писать, хотят стать журналистами или блогерами, а может быть, им просто хочется активно участвовать в жизни "Живой классики", фонд создал "Детскую редакцию".

В то время, когда по всей стране полным ходом идет школьный этап конкурса юных чтецов, организаторы предлагают всем активным ребятам стать собственными корреспондентами масштабного детского литературного проекта.

Теперь для медиаразвития нет границ и любимым делом можно заниматься онлайн. Фонд "Живая классика" открывает детскую редакцию, войти в состав которой могут ребята из самых отдаленных уголков России.

"Читающие дети чаще всего хорошо пишут, многие из них хотят стать журналистами. А наша задача – поддерживать талантливых детей", – считает президент фонда "Живая классика" Марина Смирнова.

В рамках этого проекта организаторы соберут сообщество школьников, пишущих тексты, ведущих ютуб-каналы, придумывающих информационные поводы. Редакция будет размещать материалы на своих ресурсах, а лучшие юные журналисты смогут публиковаться на страницах настоящих журналов и газет, сообщает пресс-служба фонда "Живая классика".

Два уровня редакции, региональный и всероссийский, позволят найти среди ребят тех, кто действительно хочет прокачать себя в сфере медиа. Кроме прочего, участники "Детской редакции" будут учиться у настоящих профи: представители ведущих СМИ нашей страны будут проводить для них лекции, тренинги и мастер-классы. Всероссийский конкурс юных чтецов "Живая классика" активно поддерживают федеральные СМИ.

Главные информационные партнеры – "Эхо Москвы", телеканал "Россия – Культура", "Известия", "Социальный навигатор" (МИА "Россия сегодня"), портал "Год литературы".

Фото фонда «Живая классика»

Будущих сотрудников ждут не только новые знания и опыт, но и масса всего интересного. Фонд приготовил банк наград для лучших журналистов нового проекта: стильные сувениры, путевки в творческий образовательный лагерь "Живая классика", тематические смены которого проходят в Москве, Сочи, Англии и Болгарии. Генеральный партнер конкурса юных чтецов – компания "Норникель".

Для того чтобы стать частью дружной команды проекта нужно пройти конкурсный отбор. Для этого необходимо зайти в официальную группу всероссийского конкурса юных чтецов "Живая классика", заполнить анкету и выполнить задания.

Подробную информацию о проекте можно найти здесь.

Фото фонда «Живая классика»