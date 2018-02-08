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В бюллетене на выборах президента России будет восемь имен

14:54 08 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
фото ЦИК РФ

ЦИК зарегистрировал всех кандидатов на президентские выборы 2018 года, в избирательном бюллетене будет восемь кандидатов, об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ЦИК.

"Теперь нам ясно, что в избирательном бюллетене будет восемь кандидатов, зарегистрированных кандидатов, - сказала глава Центризбиркома Элла Памфилова. - Я хочу всем им пожелать успехов, чтобы кампания прошла достойно, с уважением друг к другу и к избирателям. Наша страна достойна выборов высокого уровня". 

Центризбирком 8 февраля зарегистрировал последних кандидатов на пост президента РФ - Ксению Собчак,  которая представляет интересы партии "Гражданская инициатива" и Максима Сурайкина, выдвиженца партии "Коммунисты России". До этого были зарегистрированы самовыдвиженец Владимир Путин, Павел Грудинин от КПРФ, Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, Борис Титов от "Партии роста", Григорий Явлинский  - лидер "Яблоко" и Сергей Бабурин, представляющий "Российский общенародный союз".

Таким образом, восемь кандидатов успешно прошли процедуру выдвижения и регистрации и будут участвовать в выборах президента России.

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Теги: выборы президента , ЦИК

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