В Омутинском районе объявлен конкурс авторских блинов

Фото: администрация Омутинского района

Оригинальный авторский блин запустят в небо 100 воздушных шаров на празднике Широкой Масленицы в Омутинском районе.

Как сообщает районный Центр культуры и досуга, 18 февраля в с. Омутинском пройдут праздничные гулянья. В канун торжества среди жителей и трудовых коллективов района объявлен конкурс на авторский "Масленичный блин" весом не более 1 кг.

Его предлагают испечь нестандартным способом. Сразу предупреждают: съесть изделие не удастся, так как блины потом полетят по воздуху на подставках, привязанных к воздушным шарам.

Заявки принимаются до 15 февраля по телефону (34544) 3-26-99. Организаторы обещают, что все участники конкурса будут награждены дипломами и ценными призами.