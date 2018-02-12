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В Омутинском районе объявлен конкурс авторских блинов

18:01 11 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Фото: администрация Омутинского района

Оригинальный авторский блин запустят в небо 100 воздушных шаров на празднике Широкой Масленицы в Омутинском районе. 

Как сообщает районный Центр культуры и досуга, 18 февраля в с. Омутинском пройдут праздничные гулянья. В канун торжества среди жителей и трудовых коллективов района объявлен конкурс на авторский "Масленичный блин" весом не более 1 кг.

Его предлагают испечь нестандартным способом. Сразу предупреждают: съесть изделие не удастся, так как блины потом полетят по воздуху на подставках, привязанных к воздушным шарам.

Заявки принимаются до 15 февраля по телефону (34544) 3-26-99. Организаторы обещают, что все участники конкурса будут награждены дипломами и ценными призами.

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Теги: конкурс , Масленица , Омутинский район

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