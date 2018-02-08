Облдума поддержала введение дополнительных мер поддержки репрессированных

Поправки в областной закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области" утвердили депутаты Тюменской областной думы на очередном заседании. Документ определяет дополнительные меры соцподдержки в отношении реабилитированных лиц и граждан, признанных пострадавшими от политических репрессий.

Как пояснил председатель комитета облдумы по социальной политике Валерий Фальков, изменения предполагают введение компенсации стоимости проезда в случае, если гражданин воспользуется другим видом транспорта, кроме железнодорожного, даже при наличии железнодорожного сообщения с той местностью, в которую он выехал.

"Возмещение расходов на оплату проезда будет осуществляться в размере 100% от установленных тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом, но не более фактически понесенных расходов. Возмещение расходов на оплату проезда в отношении реабилитированных лиц в районах, не имеющих железнодорожного сообщения, также предлагается осуществлять в размере фактически понесенных ими расходов", - пояснил Валерий Фальков.

Напомним, инициатива была внесена Тюменской городской думой. Члены регионального парламента утвердили изменения в областное законодательство в первом и втором окончательном чтении.

Любовь Голышева