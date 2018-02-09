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Благородный спектакль открыл юбилейный год тюменского драматического театра

15:45 09 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Тюменский драматический театр открыл юбилейные мероприятия. Фото ИА "Тюменская линия"

"В Тюмени благородный спектакль!", - как и 160 лет назад скандировали мальчишки, раздавая звоночки и театральные вестники посетителям, попавшим на торжественное открытие юбилейных мероприятий Тюменского драматического театра.

Гостей театра-юбиляра встречала праздничная атмосфера. Публику собрал в фойе театральный гимн, а артисты торжественно прочли газетную статью о первом спектакле.

"В Тюмени благородный спектакль: как же это так? До сих пор мы знали Тюмень как город торговый, а на другие более дорогие удовольствия смотрели здесь как на ересь. Общество вдруг выросло: оно себя не узнает. Дело-то кажется не хитрое - благородный спектакль. А добра в нем немало. Мы от души желаем тюменцам полюбить это новое для них удовольствие - первый шаг во всем всегда труден", - цитировали ведущие Сергей Осинцев и Александр Кудрин "Тобольские губернские ведомости" от 1858 года за № 5.

На первые два спектакля не доставало мест, и уже в первый сезон сборы театра составили 10 тыс. рублей. Сегодня артисты играют более 400 спектаклей в год. Ежегодно актеров приветствуют более 150 тыс. театралов.

"Но что же такое театр? Ответ прост. Это место, где встречаются актер и зритель", - пояснил директор театра Сергей Осинцев.

Гостям театра вручили символичные колокольчики, с их помощью театралы все вместе дали первый звонок. Призывно, в духе XIX века, ведущие пригласили актеров разных поколений. Самый молодой артист театра, воспитанник студии при ТБДТ Дима Абрамовский, выпускница актерского отделения ТГИК, сегодня играющая в драмтеатре Дарья Терёшина, харизматичный и характерный трагикомик Константин Антипин и прима театра заслуженная артистка России Татьяна Пестова торжественно дали старт юбилейному году театра Тюмени и прочли стихотворные посвящения своей профессии.

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Тюменский драматический театр открыл юбилейные мероприятия. Фото ИА "Тюменская линия"
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Отчет до главного юбилейного концерта запустили с помощью эксклюзивного хронометра. Как пояснила директор Тюменского концертно-театрального объединения Юлия Шакурская, песочные часы изготовили специально к 160-летнему юбилею театра - они отсчитывают ровно 160 минут. Вместо песка изобретатели театрального хронометра засыпали соль со складов купца Текутьева.

"Когда-то давно театр переехал в здание, принадлежащее купцу Текутьеву. И там был соляной склад. И когда мы переезжали в новое здание, мы захватили эту соль, потому что она впитала дух театра - часть прошлого и по настоящее время", - пояснил Сергей Осинцев.

В историческом здании купца Текутьева театр прослужил 80 лет, до 2008 года. Ровно 10 лет назад тюменский драматический переехал в новое здание и как память о прошлом взял с собой немного соли и вывез театральных привидений с собой, в новый дом, заявляют артисты. Соль в больших юбилейных часах отсчитывает время до главного праздника, который случится в канун Международного дня театра.

Именинная неделя театра пройдет с 20 по 25 марта. Поздравить театр-юбиляр приедут коллеги с соседних регионов. Спектакль-концерт "Старые песни о главном" отыграет Курганский театр драмы, Челябинский театр драмы привезет тюменцам постановку "Скамейка", Свердловский государственный академический театр драмы - "Женитьбу Фигаро".

Юбилейный вечер театра пройдет 24 и 25 марта. Тюменские артисты и их коллеги - гости, которые приедут из других регионов России - представят театралам спектакль-концерт "Три века за 160 лет". Он объединит XIX, XX, XXI века, в которых живет  тюменская драма. Символично 25 марта артисты и театралы устроят большой именинный хоровод вокруг театра.

Артисты заверили, что весь юбилейный год будет полон праздничных мероприятий и сюрпризов для зрителей. Уже 10 февраля по субботам актеры театра вместе с театралами поставят интерактивные спектакли. Как рассказал Сергей Осинцев, свободных мест на новый проект "Театр изнутри" практически не осталось. 17 февраля в театре откроется "Театральный киноклуб". Артист драмтеатра Владимир Орел рассказал, что зрителям покажут записи старых постановок, сопроводят которые рассказы актеров. Сам Владимир Орел расскажет о трех из восьми фильмах.

С 23 февраля презентуют давно обещанный кулинарный проект. Театральная гостиная "Кушать подано!" откроется в кафе после показа спектакля "Дни Турбиных". Зрителям предложат блюда, которыми потчевал в своем произведении Михаил Булгаков. Юбилей актера Геннадия Баширова совпал с юбилеем театра: на бенефисе артиста покажут спектакль "Он, она, окно, покойник".

Среди премьерных работ театра, поклонников лицедейства ждет постановка тюменского режиссера Данила Чащина. Молодой постановщик сейчас работает на московских сценах. В Тюмени в середине апреля он презентует трагикомедию "Молодость" по пьесе И. Тургенева "Месяц в деревне". В мае артисты поставят комедию "Кадриль" по В. Гуркину. Артисты заверили, что летом тюменцев ждут оригинальные выступления служителей Мельпомены на отремонтированной площади 400-летия Тюменской области.

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Тюменский драматический театр открыл юбилейные мероприятия. Фото ИА "Тюменская линия"
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Лина Орлова

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Теги: Сергей Осинцев , тюменский драмтеатр , юбилей , Юлия Шакурская

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