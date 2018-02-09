Глобальное потепление наступает на российскую Арктику

Глобальное потепление наступает на Арктику/фото "Метеовести"

На Диксоне, что на севере Красноярского края, был побит рекорд 65-летней давности и теперь для 8 февраля он составляет минус 1,7°, и это уже второй рекорд февраля.

А вот на островах Визе, Красноярский край, и Хейса, Архангельская область, рекорды в этот день обновляются уже второй год подряд. На острове Визе 8 февраля было минус 1,9°, и это также второй рекорд этого месяца, а на Хейса температура составила минус 2,5°, и это третий рекорд в феврале. Добавим, что температурная аномалия 8 февраля там составила +19…+22°.

Стараниями циклонов, бегущих по акваториям северных морей, северные регионы России все чаще оказываются во власти теплого воздуха, сообщает агентство "Метеовести".