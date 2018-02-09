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В институте транспорта ТИУ выберут лучших молодых рационализаторов

16:40 09 февраля 2018 | mobile | | print версия для печати
Конкурс рационализаторов пройдет в ТИУ/фото ТИУ

Конкурс "ИнТраИзобретатель-2018" начнется в институте транспорта (ул. Мельникайте, 72) 10 февраля в 10 часов. Организаторы ждут от школьников- конкурсантов новых изобретений и исследований.

Это могут быть модели и конструкции, макеты и оригинальные проекты, изготовленные своими руками. А теоретики должны подготовить научные статьи или рефераты по свободной тематике. Напомним, в секции "ИнТраУмники" оценивается теоретический материал, в секции "ИнТраУмельцы" будут соревноваться практики.

Конкурс "ИнТраИзобретатель-2018" стартует раньше, чем обычно. "Мы решили изменить сроки приема заявок на конкурс и провести финал не в апреле, а в феврале, – рассказал директор Института транспорта ТИУ Андрей Медведев. – Это связано с большой учебной нагрузкой у школьников весной накануне проведения экзаменов".

Гости смогут посмотреть на работы изобретателей, а также получить информацию о правилах приема и условиях обучения в вузе, узнать о научной, спортивной и творческой жизни, а также о перспективах по окончанию университета, сообщает пресс-служба ТИУ.

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Теги: изобретения , конкурс , ТИУ

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